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вторник, 28 мая 2019 17:38

Украину посетил влиятельный сенатор США

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Украину посетил влиятельный сенатор США
Посольство Украины в США анонсировали увеличение до $ 300 млн безопасной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год

Сенатор США Джеймс Лэнкфорд 28 мая посетил Киев и провел несколько встреч с украинскими политиками. Его визит состоялся в рамках проведения VIII Национального молитвенного завтрака Украины и был инициирован координатором молитвенного завтрака Украины народным депутатом Павлом Унгуряном.

Отмечается, что представляя в Сенате США штат Оклахома, Лэнкфорд работает как член комитета по вопросам национальной безопасности, комитета по разведке и подкомитета по финансовым услугам и государственного управления.

В частности, встреча Джеймса Лэнкфорда по поводу эффективного повышения обороноспособности Украины, работ по модернизации украинских ракет и ракетного комплекса "Ольха" состоялась при участии экс-секретаря СНБО Александра Турчинова и члена депутатской группы по межпарламентским связям с США Павла Унгуряна.

"Джеймс Лэнкфорд заявил об увеличении поддержки со стороны США в области обороноспособности Украины и развития нашей армии. Также обсудили налаживание тесной коммуникации и привлечение американских инвестиций в других сферах сотрудничества, таких как аграрный сектор, добыча нефти и газа, а также в IT-сфере" , - рассказывает Унгурян.

Напомним, что 27 мая Джеймс Лэнкфорд впервые посетил Одессу и провел ряд важных и стратегических встреч с целью обсуждения сотрудничества Америки с Украиной, в частности, штата Оклахома с Одесской областью и увеличение безопасности помощи в южном регионе Украины.

Сенатор США Джеймс Лэнкфорд встретился с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмиралом Игорем Воронченко на военно-морской базе. Обсудили расширение направлений помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Ранее Посольство Украины в США анонсировали увеличение до $300 млн безопасной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

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Дата
28
мая

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