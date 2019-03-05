Украинской промышленности необходима масштабная модернизация - Тарута

Кандидат в президенты Украины Сергей Тарута и Федерация работодателей Украины подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Фото: РБК-Украина

4 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута и Федерация работодателей Украины на совместной встрече определили пути вывода экономики Украины из кризиса и согласовали направления взаимодействия для этого.

На встрече обсуждалась сложная экономическая ситуация в стране и необходимость проведения масштабной модернизации отечественной промышленности для экономического возрождения Украины.

"Только стремительный рост экономики Украины с темпом не менее 10% ежегодно способен остановить массовую трудовую миграцию населения и решить многие другие социально-экономические проблемы в стране", – отметил на встрече кандидат в президенты Сергей Тарута.

Государство при этом должно выстроить взвешенную промышленную политику и поддерживать отечественные предприятия, убежден Сергей Тарута. "Нужно защищать украинского производителя. Нужно делать так, чтобы дать ему возможность получать крупные и дешевые кредиты, и осуществлять модернизацию производства. Чтобы в итоге отечественные предприятия были конкурентоспособными как на украинском, так и на внешних рынках", – считает политик.

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По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между кандидатом в президенты от партии "Основа" и ФРУ.

В совместном Меморандуме отмечается, в частности, что стороны договорились об объединении усилий для прекращения массового оттока рабочей силы из страны, повышения темпов роста экономики не ниже 7% в год, наращивания капитальных инвестиций в экономику не менее 25% ежегодно, предоставления предприятиям реального сектора экономики доступа к дешевым кредитным ресурсам с поэтапным существенным снижением учетной ставки НБУ и другие антикризисные меры.

В программе кандидата в президенты Украины Сергея Таруты "Национальная идея для Украины: мир, достаток, уважение" центральное место занимает стратегия ускоренного экономического роста – как единственный путь выхода из кризиса и повышения благосостояния граждан страны.