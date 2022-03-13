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воскресенье, 13 марта 2022 11:47

Украинские силовики пытаются освободить мэра Мелитополя из плена

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Украинские силовики пытаются освободить мэра Мелитополя из плена
Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя 11 марта. Фото: umoloda.kyiv.ua

Украинские спецслужбы принимают определенные меры, чтобы освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого содержат оккупанты.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"На данном этапе нам известно, что он удерживается российско-оккупационными властями и нашими спецслужбами принимаются определенные меры по его возможному увольнению", - отметил он.

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Комментируя попытки российских оккупантов поставить в захваченных населенных пунктах каких-то лояльных к агрессору "представителей власти", Енин добавил, что украинские спецслужбы будут принимать быстрые меры, чтобы предатели, вставшие на сторону врага, были нейтрализованы и предстали перед правосудием.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова на улице. Момент угона был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.

Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.

12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам уволить Федорова. Российские захватчики похитили прямо из протестов активистку Ольги Гайсумова, которая организовывала акции неповиновения в городе.

Президент Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам помочь уволить Федорова из плена оккупантов.

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