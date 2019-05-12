Украинские чиновники посвятили мамам трогательные тексты

Семейным фото поделился премьер Владимир Гройсман.

С Днем матери своих мам поздравил ряд украинских политиков.

Они поделились в соцсетях теплыми словами и фотографиями, пишет телеканал новостей "24"

"Та безграничная и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку - самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

Премьер Владимир Гройсман опубликовал в сети свое детское фото вместе с матерью.

"Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, мама", - написал он.

"Моя лучшая мама, спасибо тебе за жизнь", - написал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Поздравил свою мать и бывший премьер, лидер "Народний фронт" Арсений Яценюк.

Яке щастя, що ти є у моєму житті. З Днем матері! pic.twitter.com/wTEbJctji1 — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 12 травня 2019 р.

"Мамы и дочки. Люблю вас, мои девушки. С Днем матери всех", - написала лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она опубликовала фотоколлаж со своей матерью, дочерью и внучкой.

Министр юстиции Павел Петренко в поздравлении с Днем матери написал, что все его успехи и достижения - это, прежде всего, заслуга его мамы.

Сьогодні - День матері і для мене це одне з найважливіших свят. Всі мої успіхи та досягнення - це, в першу чергу, заслуга моєї мами. Вона подарувала мені не тільки життя, а й свою безмежну любов та підтримку.



Мамо, ти - найдорожче, що в мене є. Зі святом тебе! Будь щасливою! pic.twitter.com/IVEA6Vbu3e — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 12 травня 2019 р.

Вітаю всіх з Днем матері❤Цей день не лише про вдячність та любов до всіх мам, але й про щиру турботу про них. Надзвичайно важливо будувати дружній і доступний простір для молодих та старших мам, адже часто він взагалі не враховує їхніх інтересів: https://t.co/vARBRsVyJv pic.twitter.com/C7KP19vBAa — Уляна Супрун (@usuprun) 12 травня 2019 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матери погибших воинов вышли на акцию в центре столицы

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Праздник установлен указом президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая.