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вторник, 21 января 2020 19:26

Украинская делегация в ПАСЕ не будет сотрудничать с РФ на зимней сессии

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Украинская делегация в ПАСЕ не будет сотрудничать с РФ на зимней сессии
Елизавета Ясько рассказала о работе делегации. Фото: UATV

Сотрудничество украинской делегации в ПАСЕ с Россией во время зимнего заседания невозможно.

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковые нарративы, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор", - сказала в интервью НВ председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Во время сессии будут говорить о кремлевскую агрессию в Украине. Будут поднимать и другие темы, в частности, вопрос активизма, гендерного равенства и экологии.

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"Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами своего времени были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации . Мы очень хотим, чтобы нашу площадку в ПАСЕ помогал Украины в переговорах в "нормандском формате". Это означает, что наша делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией", - отметила Ясько.

В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ.

Причина – возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

ВР сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, 20 сентября делегацию возглавила представитель "Слуги народа" Елизавета Ясько.

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