Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за "террористки"

Украинская делегация отказалась участвовать в переговорах через террористку. Фото: dyvys.info

Украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы отказалась участвовать в переговорах в присутствии Маи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

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"Когда во время переговоров участвует человек, осужденный в Украине за террористическую деятельность, это дискредитирует их и делает невозможным наше участие в таком формате. Мы попросили объявить перерыв, пока она не будет устранена. Наша позиция четкая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет участвовать террористка. Я надеюсь, что мы больше не увидим гражданку Пирогову на наших консультациях", - сказал народный депутат Украины Андрей Костин, который представляет Украину в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам Костина, он не знает, кто ее пригласил и пригласила ли ее именно российская сторона.

"Если мы не отреагируем, то завтра туда в ТКГ можно привести вообще кого угодно. С другой стороны, теряется время, которое мог бы быть потрачено на обсуждение каких-то существенных вопросов. Конечно, есть возможность нас обвинить в том, что мы затягиваем процесс. Россия это понимает и играет в такую ​​игру", - пояснил депутат.

26 марта в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.