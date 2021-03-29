Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за "террористки"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 126
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 99
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 396
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 117
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 459
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2880
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 423
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
9
17
6
5
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Видео
Все видео
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 684
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 396
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 423
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1152
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 774
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 18:04

Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за "террористки"

  Комментировать
Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за &quot;террористки&quot;
Украинская делегация отказалась участвовать в переговорах через террористку. Фото: dyvys.info

Украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы отказалась участвовать в переговорах в присутствии Маи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертями бойцов Путин давит на Украину - Снегирев

"Когда во время переговоров участвует человек, осужденный в Украине за террористическую деятельность, это дискредитирует их и делает невозможным наше участие в таком формате. Мы попросили объявить перерыв, пока она не будет устранена. Наша позиция четкая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет участвовать террористка. Я надеюсь, что мы больше не увидим гражданку Пирогову на наших консультациях", - сказал народный депутат Украины Андрей Костин, который представляет Украину в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам Костина, он не знает, кто ее пригласил и пригласила ли ее именно российская сторона.

"Если мы не отреагируем, то завтра туда в ТКГ можно привести вообще кого угодно. С другой стороны, теряется время, которое мог бы быть потрачено на обсуждение каких-то существенных вопросов. Конечно, есть возможность нас обвинить в том, что мы затягиваем процесс. Россия это понимает и играет в такую ​​игру", - пояснил депутат.

26 марта в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за "террористки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Самое читаемое
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 5877
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 5652
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 3978
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 3753
Как выглядит Подол в условиях жесткого карантина: атмосферная фотоподборка
Как выглядит Подол в условиях жесткого карантина: атмосферная фотоподборка
24
 Просмотров: 3114
Политика
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ Просмотров: 108
Тупицкого и Касминина не пустили на "рабочее место"
Тупицкого и Касминина не пустили на "рабочее место" Просмотров: 198
Лабазюк за 100 дней провела аудит коммунальных учреждений и открыла реальные уголовные производства
Лабазюк за 100 дней провела аудит коммунальных учреждений и открыла реальные уголовные производства Просмотров: 252
В округе Вирастюка пересчитывают голоса
В округе Вирастюка пересчитывают голоса Просмотров: 243
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса
1
Двери с Банковой хотят продать на аукционе
Голосов: 6370
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть