Украинская армия заставляет Путина дорого платить за агрессию - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 666
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 4869
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1116
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2196
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1575
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18081
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5274
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
4
3
4
7
7
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Зеленский почтил Героев Крут
Зеленский почтил Героев Крут
Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска
Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска
Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу
Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу
Видео
Все видео
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 333
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2997
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1413
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25930
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 378
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
воскресенье, 02 февраля 2020 19:42

Украинская армия заставляет Путина дорого платить за агрессию - Порошенко

1 Комментировать
Украинская армия заставляет Путина дорого платить за агрессию - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Вооруженные силы Украины, которые были созданы практически "с нуля", заставили страну-агрессора платить высокую цену за развязанную войну на Донбассе. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью главному редактору издания Euractiv Георгию Готеву.

"Когда я был избран президентом, то в Украине вообще не было армии. Сегодня мы имеем одну из самых эффективных и одну из самых опытных армий Европы, и мы тратим более 6% нашего ВВП на развитие сектора. И результаты этого Путин четко понимает, но безусловно нам очень трудно бороться против крупнейшей военной машины Европы", - отметил Петр Порошенко.

"Сейчас мы демонстрируем, что Путин платит гораздо более высокую цену за принятие решения продолжить наступательную операцию на Донбассе", - подчеркнул Порошенко.

"Сейчас очень важно, что весь мир понимает, что это российская агрессия против суверенного и независимого государства. Россия также теряет тысячи своих солдат на украинском поле боя, и в этой ситуации, безусловно, Путин не готов, поскольку это опасно для стабильности внутри РФ", - убежден пятый президент Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская армия заставляет Путина дорого платить за агрессию - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 27505
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 16515
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 6831
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 6750
Пенсию повысят: на сколько и когда
Пенсию повысят: на сколько и когда 1 Просмотров: 6165
Политика
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
 Просмотров: 666
Мир на Донбасс принесет не "формула Штайнмайера", а миротворцы ООН - Порошенко
Мир на Донбасс принесет не "формула Штайнмайера", а миротворцы ООН - Порошенко Просмотров: 378
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 4635
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 27505
Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект
Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект 1 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
5
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 14732
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua