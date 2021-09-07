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вторник, 07 сентября 2021 10:09

Украине нужны системы ПРО - Кулеба

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Украине нужны системы ПРО - Кулеба
Украине нужна своя система ПРО. Фото: reuters

Украина не нуждается в американской системе противоракетной и противовоздушной обороны.

"Нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти необязательно из Соединенных Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней", - об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова".

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Противовоздушная и противоракетная оборона - это ключевые моменты, которые нужно решать.

"Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. - Gazeta.ua) - это средство психологического сдерживания. Но если российские танки попрут вперед, то останавливать мы их будем именно им. И об этом надо откровенно говорить", - заявил Кулеба.

Министр обороны Украины Андрей Таран и его американский коллега Ллойд Остин подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

США пообещали помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений.

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