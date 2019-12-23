Украинцы выбрали политика года

Автор: vedomosti Владимир Зеленский занял первое место в рейтинге среди политиков

Первое место рейтинга "политик 2019-го года" возглавил Владимир Зеленский. За него проголосовало 47%.

Соответствующий опрос 13-17 декабря проводили в Социологической группе "Рейтинг", пишет rbc

При этом Юрий Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко называют 8-10% опрошеных, Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимир Гройсман - по 5-7%.

Автор: rbc. Владимир Зеленский занял первое место в рейтинге среди политиков

Опрос проводился по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий это ред 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 работой президента Владимира Зеленского были довольны 62% украинский, недовольны - 25%.

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко упал лишь за один месяц.