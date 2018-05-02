Украинцы в Евросоюзе будут платить за безвиз

Украинцы будут платить за безвиз. Фото: Политикус

Украинские туристы, которые собираются путешествовать в Европу в рамках безвизового режима будут оформлять специальное разрешение. За него придется заплатить.

Жителям третьих стран, в том числе и украинцам с биометрическими паспортами перед поездкой нужно будет проходить проверку, целью которой является содействие повышению внутренней безопасности и предотвращения нелегальной иммиграции, а также уменьшение задержек на границах. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через интернет. Стоимость такого документа составит семь евро. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

Предоставленная информация будет проверяться по базам данных ЕС и Интерпола. Если запретов или замечаний не будет, то турист получит разрешение на въезд в Шенгенскую зону.

Кроме этого, если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. В любом случае срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.

Наличие разрешения не будет стопроцентной гарантией на въезд в Европу. Окончательное решение будет принимать пограничник.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Для того, чтобы новые правила вступили в силу их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить Совет ЕС.

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4 апреля президент Петр Порошенко заявил, что почти полмиллона украинцев воспользовались безвизовым режимом с начала его действия.