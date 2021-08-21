Украинцы оптимистичны в будущем страны

По мнению опрошенных, уровень демократии и законности в Украине улучшится. Фото: ukrinform.ua

Граждане оптимистичны относительно будущего демократии в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Относительно будущего демократии в Украине, то общественное мнение осторожно оптимистичное, сообщают социологи.

За последующие 10 лет, по мнению опрошенных, уровень демократии и законности в Украине улучшится - так считают 37% респондентов.

Еще 21% имеют противоположное мнение и считают, что ситуация ухудшится. По мнению 24% респондентов - ничего принципиально не изменится.

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Респонденты считают Украину преимущественно демократической страной, хотя и с определенными проблемами. На шкале от 1 до 10, где 1 это полная автократия, а 10 - полноценная демократия, респонденты поставили Украину на уровне 5,6 балла.

Для сравнения в марте 2013 года средний балл составил 4,7. Сегодня молодежь оценивает уровень демократии в Украине лучше, чем старшие поколения. Кроме того, есть определенные региональные различия. На западе и в центре уровень демократии консолидировано оценивается в 6 баллов, на юге - в 5,1, а на востоке только в 4,8.

Социологи опросили 2019 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией Крыма, районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.