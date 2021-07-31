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Украинцы не имеют проблем с собственной идентичностью - Порошенко жестко ответил Путину

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Украинцы не имеют проблем с собственной идентичностью - Порошенко жестко ответил Путину
Путин в своей статье не предложил ни одного новой тезиса - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Украинская нация уже давно самоидентифицировалась, поэтому утверждение Путина, якобы украинцы и россияне "один народ", напоминает об описании сумасшедшего дома с художественного произведения Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка".

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал в публикации "Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza, которую издание назвало нокаутом для Путина.

"Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации. Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко также отметил, что российский президент в своей статье не предложил ни одной новой тезисы, он повторил все традиционные русские фейки.

"С точки зрения восприятия истории, статья Путина не содержит для нас ничего нового. Эта рамка известна нам с середины девятнадцатого века. Тогда на фоне национального возрождения на украинской территории русская имперская пропаганда развернула кампанию неприятие украинцев как отдельного народа. "Не было, нет и быть не может", - печально выражение с циркуляра министра внутренних дел России Валуева. И фраза стала официальной позицией Петербурга по украинскому языку и народу как ее носителя", - добавил он.

Порошенко отметил, что с тех пор утекло почти 160 лет, а интеллектуальный прогресс российского руководства нулевой.

"Утверждение, что украинцы и россияне один народ, напоминает мне об описании сумасшедшего дома, в которой лежал Швейк. Среди причинных был один профессор, "доказывал, что внутри земного шара есть еще один шар, гораздо больше, чем та, что сверху", - сравнил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что украинцы определили европейское направление развития своего государства, а российская агрессия еще больше утвердила этот выбор.

"Украина выбрала свой путь развития - членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО - соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев", - отметил Порошенко.

"В следующем месяце мы отметим тридцатилетия Независимости, а россияне до сих пор с ней не смирились. А чему тут удивляться? Только же тридцать лет, а в России многим до сих пор болит потеря Финляндии и Польши, которая произошла более века назад", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность"
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