Украинцы назвали Зеленского разочарованием года

20% назвали Зеленского политиком года. Фото: president.gov.ua

Более 40% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

Также президент стал политиком года, по версии граждан, обнародовал результаты опроса Центр Разумкова.

В конце 2019-го политиком года Зеленского считали 46% украинцев.

"Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарование 2020 года.

10% разочарованием года считают Порошенко, по 2% - Медведчука, Шмыгаля, Тимошенко, Ляшко, Гончарука, 1% - Вакарчука.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого", - пишут в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На что потратят средства от лицензий на азартные игры

Петра Порошенко политиком года назвали 10% респондентов, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко, 2% - Виталия Кличко, 2% - Владимира Гройсман, 1% - Игоря Смешко , 1% - Анатолия Шария.

Главным политическим событием 2020 году в Украине граждане считают местные выборы. Такой ответ в открытом вопросе дали 33% украинцев.