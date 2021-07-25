Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет

Вступил в действие закон о гарантии на товар через интернет. Фото: ua.news

В Украине начал действовать закон о предоставлении потребителю права на доступ к эксплуатационным документам в электронном виде.

Соответствующий закон накануне обнародовали в официальной газете Верховной Рады Голос Украины.

Согласно закону, предприятие сможет предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары. В частности, паспорта или любого другого документа, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном сайте производителя.

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В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже товара.

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы в бумажном виде.

Ожидается, что обновление в законодательстве помогут украинцам избежать хранения гарантий в бумажном виде или вероятности их потерять.

Кроме того, недобросовестные субъекты хозяйствования не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде.

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