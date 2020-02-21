Украинцы больше всего доверяют армии, меньше всего - судам

Украинцы чаще всего доверяют ВСУ

Из всех органов власти украинцы больше всего доверяют армии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии (60%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро (65%), Национальному агентству по предупреждению коррупции (65%), Кабинету министров (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду (60,5%).

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Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос провели во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

Коррупцию и агрессию России граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.