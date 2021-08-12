Украинцам советуют немедленно покинуть Афганистан из-за наступления талибов

Талибы захватили десять центров афганских провинций. Фото: МИД

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Афганистан, а тем, кто находится там - немедленно уезжать.

Рекомендации дают в связи с обострением ситуации безопасности в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Боевики движения "Талибан" после вывода из страны иностранных войск стремительно расширяют зону влияния в Афганистане. За последние несколько дней талибы уже захватили десять центров афганских провинций.

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Украинцам советуют в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого принадлежит Афганистан (телефон "горячей линии": +992 900 006 520, электронный адрес: [email protected]) или на круглосуточную "горячую линию" МИД по телефону +38 044 238-16-57.

Талибы захватили город Кундуз на севере Афганистана. Город имеет важное стратегическое значение. Автомагистрали соединяют его с другими крупными городами, включая столицу Кабул. Талибы захватили все районы города, кроме аэропорта, говорит местные власти. В городе начались пожары.