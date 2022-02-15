Украина запросила у НАТО международную помощь на случай возможных "крупномасштабных чрезвычайных ситуаций разного характера".
Обращение поступило 15 февраля, сообщили в пресс-службе Альянса.
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"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут коснуться мирного населения", - говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, о более чем 100 внедорожниках. А также средствах разминирования и радиохимической разведки.
Ужесточенную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ, зафиксировала со своих спутников частная американская компания Maxar Technologies.
Снимки сделаны 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.
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