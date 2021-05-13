Украина является лидером среди претендентов на членство в НАТО - Хомчак

Хомчак прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Фото: Лига

Украина является лидером среди стран, претендующих на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

Наше государство опережает другие по выполнению задач, необходимых для членства, сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Безопасность" главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили из тех задач, далеко не все страны выполнили, которые уже приняты. Особенно те, которые принимали в последнее время", – заявил он.

Он понял это после общения с главнокомандующими стран-членов НАТО

Хомчак подчеркнул, что не надо меряться "кто сколько выполнил", ведь самое важное – это совместимость стран и их способность вместе планировать операции. Он добавил, что это уже работает во время учений.

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К 2025 году Вооруженные силы Украины укомплектуют кадровыми военнослужащими на 80-90%. Будут развивать систему военного образования, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих. Повысят роль сержантского и старшинского состава.