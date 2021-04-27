Украина высылает российского консула

Украина в ответ РФ высылает российского консула. Фото: islam.in.ua

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ в связи с объявлением сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

"Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении.

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В ответ МИД Украины объявило консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным лицом для пребывания на территории Украины. Он должен покинуть территорию государства до конца дня 30 апреля 2021 года.

Представители МИД сообщили, что в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, они оставляют за собой право на дальнейшие ответные действия.

Сотрудник посольства Украины в Москве должен покинуть территорию России до 30 апреля. Украинского дипломата объявили "нежелательным лицом".