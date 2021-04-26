Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности

В ближайшее время МИД Украины вышлет российского дипломата. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины вышлет российского дипломата в ответ на высылку из РФ украинского.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Объявления дипломата посольства Украины в Москве персоной нон грата лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - подчеркнул он.

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По словам Николенко, высылке украинского дипломата это очередная провокация против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит.

В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о выдворении российского дипломата с территории Украины", - заявил представитель МИД.

26 апреля Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве, он должен покинуть Россию до 30 апреля. В МИД РФ заявили, что приняли такое решение "в связи с недружественными действиями" украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве, и "на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".