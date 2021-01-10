Украина выразила соболезнования Индонезии

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Индонезии.

Об этом он написал в Twitter 10 января.

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"Пораженный трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко сочувствую семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", - отметил глава МИД.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты.