Украина выполнила более 61% обязательств по ассоциации с ЕС

Большинство украинцев поддерживают членство в ЕС и НАТО. Фото: Reuters

Украина выполнила более 61% договоренностей об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на онлайн-брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО".

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем более 61% выполнения всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Фактически через половину срока, на который рассчитано соглашение", — сказала Стефанишина.

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Вице-премьер отметила, что Украина выполнила этот объем обязательств через половину срока, предусмотренного соглашением.

По словам Стефанишиной, в течение 2021 года Верховная Рада Украины приняла более 30 законопроектов по разным секторальным вопросам.

Большинство украинцев поддерживают членство Украины в Евросоюзе и НАТО. Таковы данные опроса группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.