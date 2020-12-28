Украина выйдет еще с одной сделки СНГ

Правительство одобрило законопроект по которому Украина выйдет из соглашения СНГ. Фото: president.gov.ua

Кабинет министров Украины поддержал выход Украины из соглашения о Межправительственный фельдъегерской связи.

Причиной такого решения является то, что данное соглашение несет угрозу национальным интересам Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

По его словам, данное соглашение определяет организационные основы, юридические аспекты и обязательства в рамках создания единой системы фельдъегерской связи. Эта система предназначена для обеспечения доставки особенно важной, секретной и другой служебной корреспонденции между главами государств, правительств и официальной корреспонденции органов СНГ органами власти и управления государств-участниц соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вывел Украину из договоренности с СНГ

"Центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции Соглашения определено город Москву. Учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, выполнения обязательств украинской стороной по указанным Соглашением несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку предоставляет потенциальную возможность доступа к документам во время их нахождения на территории РФ, а также создает угрозу жизни и здоровью фельдъегерей, которые являются военнослужащими и находятся при доставке официальной корреспонденции на территории страны-агрессора", - отметил нардер.

В Кабмине хотят привлечь заем на $ 300 млн в Международном банке реконструкции и развития для преодоления последствий пандемии. Соответствующий проект распоряжения одобрило правительство, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.