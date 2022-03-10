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четверг, 10 марта 2022 11:30

Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС

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Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС
Власти Украины призвали мировое сообщество сфокусироваться на проблеме ЧАЭС. Фото: facebook.com/ChornobylNPP

Украина требует от оккупантов немедленно допустить ремонтную бригаду для ликвидации повреждений на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом в четверг заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире марафона UAразом.

"Мы требуем немедленно допустить ремонтную бригаду для ликвидации повреждений. Просим мировое сообщество сфокусировать свое внимание именно на этой проблеме", - подчеркнула она.

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На захваченной вооруженными силами Российской Федерации Чернобыльской АЭС была повреждена специальная линия электропередач, в результате чего обесточенными остались энергоблоки.

9 марта Чернобыльская АЭС полностью обесточена в результате враждебных действий российских оккупантов. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. Компания "Энергоатом" предупредила о страшных последствиях.

Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. В заложниках работники ЧАЭС. Украина назвала захват ядерным терроризмом.

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