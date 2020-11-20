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пятница, 20 ноября 2020 16:43

Украина вводит санкции против Беларуси и Приднестровья вместе с ЕС

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Украина вводит санкции против Беларуси и Приднестровья вместе с ЕС
Украина присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко. Фото: pixabay.com

Украина и еще 7 европейских государств присоединились к решению Совета ЕС от 29 октября о расширении санкций против руководителей непризнанного Приднестровья.

Также Украина присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко, говорится в заявлениях главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейскую экономическую зону, и Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", - сказано в сообщении.

Упомянутые страны приведут национальную политику в соответствие с этим решением.

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В ноябре ЕС ввел санкции против еще 15 белорусских чиновников. В обновленный список попал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее введенные ЕС санкции касались 40 представителей властей Беларуси. Их назвали ответственными за преследование активистов и оппозиции. ЕС, многие западные страны, а также Украина не признают легитимности Лукашенко как белорусского президента после того, как он тайно провел церемонию инаугурации.

Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010-м и с тех пор ежегодно пересматриваются. Они продлены до 31 октября 2021-го.

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