Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"

Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер".
Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук отреагировал на санкции и назвался законопослушным гражданином
Именно эта компания владеет одноименной сетью магазинов "Спортмастер" в Украине и других странах.
Санкции предусматривают:
- ограничение торговых операций (полный запрет);
- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- другие санкции (запрет ввоза продукции компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно ней или с привлечением представителей иностранных государств).
Совет нацбезопасности Украины ввела санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых оказались жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции в первую очередь ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России.
Комментарии