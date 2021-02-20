Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"

Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО "Спортмастер Украина" и владеет долей в 99%. Фото: rau.ua

Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер".

Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.

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Именно эта компания владеет одноименной сетью магазинов "Спортмастер" в Украине и других странах.

Санкции предусматривают:

- ограничение торговых операций (полный запрет);

- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

- другие санкции (запрет ввоза продукции компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно ней или с привлечением представителей иностранных государств).

Совет нацбезопасности Украины ввела санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых оказались жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции в первую очередь ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России.