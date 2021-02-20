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воскресенье, 21 февраля 2021 00:20

Украина ввела санкции против двух стран

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Украина ввела санкции против двух стран
Указы вступили в силу со дня их опубликования. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел своими указами в действие решения Совета национальной безопасности, которыми Украина присоединилась к санкциям, введенным Советом Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Решением предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и СБУ предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел – проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года. Указы вступили в силу со дня их опубликования.

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Ранее Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер".

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