Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального

До выборов в Госдуму привлекают жителей Крыма и Донбасса. Фото: Reuters

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против граждан России и жителей аннексированного Крыма, причастных к выборам в Госдуму, которые незаконно проходят на временно оккупированных территориях Украины. Также под санкциями оказались семь сотрудников ФСБ РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 17 сентября.

"Сегодня под санкциями 53 члена территориальных избирательных комиссий, 33 кандидата в Госдуму, 7 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального", - сообщил Данилов.

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Он добавил, что перечень лиц будет дополняться. Туда попадут все участники выборов, члены избирательных комиссий, наблюдатели и агитаторы. Ограничения применят и к иностранным наблюдателям, которые примут участие в "этом фарсе".

В России 17 сентября стартовала выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. В него включают жителей Крыма и Донбасса. В оккупированных районах около месяца действуют сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдают российские паспорта. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.