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вторник, 26 октября 2021 00:19

Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

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Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО
Украина примет участие в заседании НАТО. Фото: Укринформ

Представитель Украины впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений.

Заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится завтра. Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов, сообщили в Минобороны Украины.

"Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - отметил Носов.

На заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с Национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.

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В России признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, однако надеются минимизировать последствия этого процесса для себя.

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