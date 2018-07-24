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пятница, 27 июля 2018 08:12

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

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&quot;Украина - Вперед&quot;: как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
Футболист Андрей Шевченко вложил в партию Наталии Королевской 10 млн грн. Фото: Факты

6 лет назад, 27 июля 2012 года, футболист Андрей Шевченко заявил, что хочет закончить с футболом и уйти в политику. Сразу за несколько дней он присоединился к партии "Украина - Вперед" Натальи Королевской.

На выборах в парламент 28 октября 2012-го Шевченко стал вторым номером в партийном списке. Он внес в поддержку политсилы 10 млн грн.

В том году, кроме футболиста Шевченко к партии присоединился украинский актер Остап Ступка. Четвертым в списках партии был бывший глава Министерства здравоохранения Илья Емец, пятым - ректор Киевского национального лингвистического университета Роман Васько.

Партия Королевской не смогла попасть в Верховную Раду. Набрала 322 198 голосов, то есть 1,58%.

Сам Шевченко назвал свой опыт в политике колоссальным, однако после фиаско возвращаться не собирается.

"Это был колоссальный опыт. Я понял жизнь. Увидел ее с другой стороны, со всех ракурсов. Менталитет людей, их жизнь, интересы, как устроена система, коррупция - все-все-все. За эти 6 месяцев я прошел такую ​​лекцию, что за 20 лет карьеры даже близко не сравнить. Я совсем иначе представлял себе реальность, потому что раньше жил в другом мире. Желания возвращаться в политику у меня нет ".

В феврале 2016-го вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу. После Евро-2016 стал главным тренером.

Сама же Наталья Королевская сразу после поражения на парламентских выборах стала министром социальной политики. Указ о ее назначении подписал президент Виктор Янукович. В Верховную Раду 8-го созыва прошла от партии "Оппозиционный блок".

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Нардепа Наталью Королевскую связывают с бизнесом в оккупированном Луганске. В марте 2018-го главарь ЛНР Леонид Пасечник начал выпуск линии кисломолочной продукцией на подконтрольном Королевской предприятии "Луганский хладокомбинат".

В 2016-м появилась информация, что ГПУ расследует приватизацию "Львовской угольной компании", которая досталась окружению Королевской незаконно и без конкурса.

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