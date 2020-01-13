Украина возобновит участие в работе ПАСЕ - нардеп

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - написал он.

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В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ. Причина - возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. ВР сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, 20 сентября делегацию возглавила представитель "Слуги народа" Елизавета Ясько.