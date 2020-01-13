Украина возобновит участие в работе ПАСЕ - нардеп

На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам.
Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - написал он.
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В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ.
Причина - возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.
ВР сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, 20 сентября делегацию возглавила представитель "Слуги народа" Елизавета Ясько.
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