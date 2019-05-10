Украина вернула с кипрских компаний Януковича и Ко более $3 млн

Из компаний беглеца Януковича и его соратников в Украине вернули более $3 млн. Фото: Reuters

Государственные исполнители взыскали в пользу Украины 55 млн грн и $1 млн по делу о спецконфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - сообщили в Министерства юстиции.

55 млн 342,76 тыс. грн и $1,01 млн поступили на депозитный счет исполнительной службы.

Согласно информации в базе судебных решений, 25 февраля в госбюджет также были перечислены 1 млрд 207,28 млн грн и 271,2 млн грн, полученные Aldoza Investment Limited и Erosaria Ltd на их счета в Укргазбанке от погашения облигаций внутреннего госзайма, пишет "Інтерфакс-Україна"

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24 января этого года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Согласно приговору, срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Янукович сбежал в Россию в феврале 2014-го после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.