Украина в ситуации вокруг Мотор Сичи должна заботиться прежде всего о собственных национальных интересах - эксперт

Политолог Владимир Фесенко: "В конфликте США и Китая по продаже "Мотор Сич" надо найти оптимальный баланс интересов". Фото: Главред

Конфликт США и Китая по продаже запорожского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" Украина должна решить так, чтобы предприятие не остановилось, а наоборот заработало на 100% мощности.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя ситуацию вокруг продажи "Мотор Сичи".

"В этом конфликте мы должны найти оптимальный баланс интересов. Нельзя просто так выполнять чьи-то указания. Нельзя повторять ошибки, которые 20 лет назад были при отказе от Бушерского контракта. Украина в ситуации вокруг "Мотор Сичи" должна заботиться прежде всего о собственных национальных интересах" - считает политолог Владимир Фесенко.

"Второе, что должно учитывать украинское политическое руководство, это то, как проекция данного решения повлияет на будущие решения по Донбассу и Крыму, где позиция крупных игроков также может не совпадать с интересами Украины. Именно поэтому, мы должны демонстрировать исключительно украиноцентричные шаги. Ставя на первый план свои интересы и не отступая от заявленных целей", - добавляет эксперт.

"Если Украина не сможет справиться с данным вызовом и привлечь инвестиции, завод может превратиться в груду металлолома, как это уже произошло со многими другими в Запорожье, в частности АвтоЗАЗ или Алюминиевым комбинатом. Из-за чего озвученный инвестиционный пакет из Поднебесной - выглядит интересным", - напоследок добавил Фесенко.