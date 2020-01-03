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пятница, 03 января 2020 18:22

Украина в 2019-м имела победы в международных судах и трибуналах против РФ, но были и поражения - Елисеев

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Украина в 2019-м имела победы в международных судах и трибуналах против РФ, но были и поражения - Елисеев

В прошлом году из-за недальновидной и дилетантской политики действующего президента Владимира Зеленского Украина существенно ослабила свои позиции в международной сфере, а те положительные результаты, которые присутствуют, связаны с деятельностью команды пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью журналистам заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"В 2019 году Украина имела победы в международных судах и трибуналах против России. Также есть положительные предписания Международного трибунала по международному праву по освобождению моряков и трех украинских судов. Есть важные решения Международного суда ООН по делам Украины против РФ. Это вообще уникальные и беспрецедентные решения.

Наши партнеры обращаются к нам за опытом, ведь впервые в истории Международного суда ООН слушается дело против постоянного члена Совета безопасности ООН", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что важным стратегическим достижением 2019-го стало окончательное закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО. А среди негативных итогов, по мнению дипломата, является согласование "формулы Штайнмайера", на которое пошел Зеленский.

"Эта формула нам навязывалась уже несколько лет, но мы не могли согласиться на нее без видения всего процесса урегулирования ситуации в Донбассе.

Согласование этой формулы фактически означало согласие на российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе. И это при том, что упустили такие вещи, как дорожная карта имплементации Минска и размещения миротворцев ООН на Донбассе", - сказал Елисеев.

Кроме этого, по его мнению, новая власть не отреагировала должным образом на возвращение России в ПАСЕ и, по сути, не противодействовала принятию такого решения. Подобные действия команды Зеленского привели к тому, что сегодня заблокировать участие россиян в работе ПАСЕ практически невозможно, отмечает Елисеев.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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