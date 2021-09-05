"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление

Песков высказался о стремлении Украины вступить в НАТО. Фото: Reuters

Представитель президента России Дмитрий Песков высказался о стремлении Украины вступить в НАТО.

Назвал это непосредственной угрозой для России в эфире "Россия 1".

Песков считает, что угрозой является и то, что США готовы обсуждать этот вопрос.

"Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Хорошо, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал он.

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Песков добавил, что Владимир Путин "будет прилагать усилия", чтобы "исторические земли России" не использовали против ее самой.

Украина и Соединенные Штаты Америки опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. Киев и Вашингтон активизируют Комиссию стратегического партнерства, которую переориентируют и обеспечат средствами "для преодоления вызовов XXI века", сообщается на сайте президента. Страны едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины с учетом агрессии РФ. США и Украина призвали Россию выполнить свои обязательства и прекратить обстрелы на Донбассе.