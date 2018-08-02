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четверг, 02 августа 2018 10:39

Украина сделала шаг навстречу НАТО

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Украина сделала шаг навстречу НАТО
Украинские военные участвуют в учениях НАТО, которые сегодня начались в Грузии. Фото: Факты

Украинские военные принимают участие в учениях НАТО в Грузии.

"Украинские военные участвуют в учениях НАТО "Noble Partner 2018", начавшихся сегодня в Грузии. Как Украина, так и Грузия сполна ощутили военную агрессию РФ, поэтому повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО - чрезвычайно важные для наших Вооруженных сил.Об этом в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Обучение "Noble Partner 2018", как и "See Breeze 2018", проходивших недавно в Украине, делают важный вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе".

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Ранее командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) Боудевин Бутс заявил, что наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

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