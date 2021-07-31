Украина сделает все, чтобы "Северный поток-2" не сертифицировали - Витренко

Украина попытается доказать, что добычу и транспортировку газа контролируют "Газпром" и Путин. Фото: ua.news

Украина будет бороться за то, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был сертифицирован и не мог быть запущен.

Об этом заявил председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

"Проигранная битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается. К сожалению, строительство возобновили в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено", - отметил Витренко.

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Он убежден, что существует возможность того, чтобы газопровод не заработал. А Киев работает над тем, чтобы труба не прошла сертификацию.

По мнению Витренко, это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Витренко, европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа. В частности, это записано в недавнем совместном заявлении США и Германии.

Председатель правления говорит, что МИД уже направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая занимается сертификацией оператора, с призывом учесть принцип солидарности.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.