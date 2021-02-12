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пятница, 12 февраля 2021 15:14

Украина рассказала в ОБСЕ о внешних угрозах

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Украина рассказала в ОБСЕ о внешних угрозах
Украинская делегация при ОБСЕ рассказала об оценках внешних угроз, прежде всего со стороны России

Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала страны-участницы об оценках внешних угроз, прежде всего со стороны России, как европейской, так и национальной безопасности Украины, которые были представлены в "Белой книге" Службы внешней разведки (СВР).

Как сообщает Укринформ, это состоялось во время семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, который проходил под председательством США в режиме видеоконференции.

"24 января 2021 года Служба внешней разведки Украины впервые в своей истории опубликовала "Белую книгу" и приурочила ее к профессиональному празднику Службы. Особый интерес специалистов в области национальной безопасности и обороны Украины, партнеров, журналистов и широкой общественности вызвал раздел документа, посвященный оценке внешних угроз национальной безопасности Украины. И прежде всего - угроз, происходящих из Российской Федерации", - отметил в своем выступлении заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Он указал на то, что информационный бюллетень также дает оценку региональных и мировых тенденций, анализирует перспективы сохранения "проукраинской" коалиции, роль и место Украины как европейской демократии во многих процессах. Также в "Белой книге" рассматриваются возможности и потенциал международного сотрудничества СВР как важного канала связи.

Представитель Украины обратил внимание иностранных делегаций на отдельные концептуальные элементы документа украинской внешней разведки, в котором даются оценки основным тенденциям в современной сложной архитектуре безопасности.

"Основным источником угроз европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и в течение ближайших лет будет оставаться избранный руководством России курс на закрепление за Россией статуса глобального игрока и признание так называемых "российских интересов", - процитировал один из выводов СВР украинский дипломат.

Он обратил внимание на прогноз украинских разведчиков о том, что "Кремль будет продолжать тактику "повышения ставок" в военно-политическом противостоянии, будет манипулировать проблемами европейской безопасности (гиперболизируя роль РФ в противодействии неконтролируемой миграции, террористическим и кибернетическим атакам), а также будет подпитывать процессы дезинтеграции Европы (путем финансовой поддержки популистов и радикалов и провоцирования экономического сепаратизма отдельных государств ЕС".

При этом Москва будет торпедировать деятельность институциональной составляющей европейской архитектуры безопасности, пытаясь побудить международное сообщество, прежде всего страны Евросоюза, к "совместной" проработке вариантов легитимизации имеющегося де-факто баланса сил. С целью обеспечения такого развития событий РФ будет продолжать навязывать европейским странам фобии, связанные с размещением новейших наступательных ударных вооружений вблизи границ ЕС.

После заседания миссия Украины при ОБСЕ распространила среди иностранных делегаций стран-участниц полный текст своего выступления с ключевыми моментами "Белой книги" СВР, посвященной оценкам угроз как национальной безопасности Украины, так и региональной и международной безопасности.

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