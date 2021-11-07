Украина прокомментировала покушение на премьер-министра Ирака

В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра. Фото: Reuters

В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Мустафу Аль-Кадиме, совершенное 7 ноября. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и процветающего государства.

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Призываем политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов", - говорится в заявлении.

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада. Несколько человек пострадали.