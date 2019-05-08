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среда, 08 мая 2019 11:23

Украина признает незаконными все паспорта РФ, выданные украинцам

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Украина признает незаконными все паспорта РФ, выданные украинцам
Россия упростила выдачу паспортов жителям ОРДЛО, Крыма и еще нескольким категориям граждан. Фото: rubryka.com

Кабинет министров Украины признает незаконными все паспорта, которые Россия выдаст украинцам на территории Украины, и будет просить международных партнеров принять аналогичное решение.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 8 мая.

"Сегодня примем решение о признании незаконными всех паспортов, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением каких-либо международных норм. Документ будет признан незаконным при пересечении государственной границы и использовании на территории нашего государства. Более того, все паспорта, выдаваемые Российской Федерацией украинским гражданам, тоже будут признаны недействительными.

После этого обратимся к нашим партнерам, чтобы аналогичные решения были приняты другими странами. Чтобы фейковые паспорта были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - сказал Гройсман.

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил выдавать жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей российское гражданство по упрощенной процедуре. Указом от 1 мая список "привилегированных" расширили отдельным категориям граждан Украины.

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Дата
08
мая

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