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среда, 12 августа 2020 15:54

Украина прекращает культурное сотрудничество с Россией

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Украина прекращает культурное сотрудничество с Россией
Любые отношения с Россией приостановлены из-за вооруженной агрессии против Украины. Фото: Reuters

Украина прекращает культурное сотрудничество с Россией.

Кабинет министров в среду принял проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года", пишет "Українська правда".

"Любые отношения с Россией приостановлены из-за вооруженной агрессии против Украины, а сотрудничество с другими государствами - участниками СНГ происходит индивидуально в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров", - объяснили в Министерстве культуры и информационной политики.

Еще от 2 мая 2018 года есть решение СНБО о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Во исполнение этого решения министерства разрабатывают постановления по своим договорам.

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"Таких разных соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ много. Например, как в прошлом месяце Украина вышла из гуманитарного сотрудничества.

Решение о выходе из соглашений логично, потому что потребности в этом сотрудничестве для нашей страны уже нет", - говорят в министерстве.

22 июля Кабмин одобрил указ президента "О выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ".

4 июня Верховная Рада назначила министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он возглавлял Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ткаченко тоже баллотировался в парламент от "Слуги народа". До работы народным депутатом был генеральным директором группы "1+1 Media".

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