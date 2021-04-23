Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией

Нетаньяху сказал, что постарается помочь. Фото: Reuters

Украина просит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией.

Он пообещал постараться, в эфире телеканала i24News заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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"О чем мы уже попросили израильского премьер-министра? Стать возможным посредником в переговорах Украины с Россией. Потому что, очевидно, у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским. И я рад сообщить, что премьер-министр не сказал "нет". Он заметил, что постарается. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - отметил Корнийчук.

Европейский Союз разочарован отсутствием в России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины и нежеланием восстановить обязательства о прекращении огня.