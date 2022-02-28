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Спецтема: Напад Росії на Україну

Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с РФ - СМИ

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Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с РФ - СМИ
Представитель Абрамовича отказался комментировать ситуацию. Фото: Getty Images

Российский миллиардер Роман Абрамович по просьбе украинских властей находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и Россией в рамках усилий по прекращению войны.

Абрамович имеет тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, пишет The Jerusalem Post. Эту информацию подтвердил также продюсер Александр Роднянский.

"Украинцы пытались найти в РФ того, кто мог бы помочь в поиске мирного решения. Они обратились за помощью, и Роман – это тот человек, который решил помочь и мобилизовать поддержку для мирного решения проблемы", – сказал Роднянский.

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Представитель Абрамовича отказался комментировать это сообщение, но подтвердил обращение к нему официальных лиц из Украины.

"Я могу подтвердить, что украинская сторона обращалась за поддержкой. С тех пор Абрамович пытается помочь. Учитывая то, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", – заявил представитель бизнесмена.

На фотографиях из зала переговоров между Россией и Украиной владельца "Челси" нет.

Делегация прибыла на переговоры сегодня. Переговорщики проинструктированы президентом Владимиром Зеленским. Никто не сдаст ни одного сантиметра украинских интересов.

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