"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что развитие ПЦУ - необратимый процесс и гордится "делом о томосе"

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в День Крещения Руси-Украины пожелал украинцам укреплять единство, духовную свободу и независимую европейскую Украину.

"Выбор Владимира оказался не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в тогдашние политические и культурные процессы континента", - приводит слова Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко также отметил, что "из десятков политически мотивированных дел", возбужденных против него, есть одно, которым он особенно гордится. "Это дело о томосе, которым предоставлена ​​независимость Православной церкви Украины", - отметил пятый президент.

"И это еще не все. На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это - несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля", - заявил политик.

Порошенко также считает, что нынешняя власть игнорирует закон, который предоставил общинам право свободного перехода к Православной церкви Украины.

"Но никто не сможет заморозить расцвет нашей церкви и ее признание другими православными церквями. ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более - развернуть назад. Это наше достижение - необратимое", - отметил пятый президент Украины.