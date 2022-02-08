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Украина получит от Британии реальное оружие для противостояния на море

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Украина получит от Британии реальное оружие для противостояния на море
В январе в Украину из Британии прибыли противотанковые системы. Фото: Минобороны

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для кораблей. Оно позволит противостоять России в Черном и Азовских морях.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Радио НВ.

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"Британия ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые влечет дружба с нашим государством, а это прежде всего противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", - сказал Пристайко.

Посол отметил, что уже подписано военных соглашений на 2 млрд долларов.

Соглашения предусматривают реализацию четырех конкретных проектов. Один из них - постройка в Шотландии двух кораблей, которые переоборудуются под нужды украинских военных. Кроме того, это постройка кораблей сначала на британских, а затем на украинских верфях.

"И это ракетное вооружение. Впервые наши Вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-нибудь противопоставить России в Черном и Азовском морях", - добавил дипломат.

25 января в Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от США.

18 января противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW - совместной разработки Британии и Швеции. В Минобороны заверили, что средства будут использованы только для самообороны.

Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

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