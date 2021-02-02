Украина получит экономическую и военную помощь от США

США предоставят Украине экономическую и военную помощь. фото: pravda.com.ua

США продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".

Такое обещание озвучил новый глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Секретарь отметил сильную двухпартийную поддержку Украины и приоритеты, который США ставят на суверенитет Украины, территориальную целостность и евроатлантические стремления", - говорится в обращении на сайте Госдепа.

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В то же время Блинкен подчеркивает "важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права и экономических реформ, что укрепят украинские институты и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Отмечается, что Блинкен и Кулеба также обсудили усилия Украины в борьбе с Cоvid-19 и достижении дипломатического урегулирования российской агрессии на Востоке страны и в Крыму.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Кулеба назвал это "началом нового дня в отношениях" Киева и Вашингтона.