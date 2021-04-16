Украина получит $150 млн помощи от США

Конгресс США одобрил дополнительную помощь Украине. Фото: Reuters

Конгресс США одобрил выделение дополнительных $150 млн помощи Украине.

Их передадут на улучшение ситуации в сфере безопасности, заявил на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове Львовской области временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

Она говорит, что в 2021 году Украина сделала значительный прогресс в осуществлении реформ. ВСУ стали более боеспособными и профессиональными. Квин отметила подготовку украинских военных иностранными инструкторами в Яворове. Добавила, что это лишь часть помощи в сфере безопасности на $2 млрд, которые США предоставили с 2014-го.

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"Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку. В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 миллионов долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь. В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 миллионов долларов помощи Украине", - подчеркнула Квин.

США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку, сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.