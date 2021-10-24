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воскресенье, 24 октября 2021 10:54

Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca

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Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca
10 млн доз вакцины передали в программу COVAX. Фото: УП

Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Партия препарата поступила бесплатно. Об этом сообщает DW.

Препарат Украине передала посол ФРГ Анка Фельдгузен главе Минздрава Виктору Ляшко. Общая сумма партии - примерно €6 млн. Транспортные расходы были покрыли в пределах Механизма гражданской защиты ЕС.

Кроме Украины, вакцину AstraZeneca получили и другие страны. В общем Германия безвозмездно предоставила странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Больше всего вакцин от Германии получил Вьетнам - 2,6 млн доз. Далее в перечне Украины (1,5 млн ), Египет и Гана (по 1,2 млн), а также Намибия (0,2 млн). Еще 350 тыс. доз должен получить Таиланд.

10 млн доз передали в программу COVAX. В общем немецкое правительство одобрило передачи третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, которые должны распределяться преимущественно через COVAX.

"Начиная с октября, все вакцины от производителя Johnson & Johnson, которые поступают в Германию, сразу будут передаваться в программу COVAX", - говорится в сообщении.

На железнодорожных вокзалах всех областных центров и крупных городов Украины развернут пункты вакцинации против коронавируса.

С 23 октября, помимо ранее открытых, начали работать пункты вакцинации на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

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Дата
24
октября

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