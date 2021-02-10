Украина получила лодки и катера с США

Украинские моряки получили от США 16 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и сопутствующее оборудование.

Церемония передачи состоялась на территории Военно-морской базы Юг в Одессе, сообщает Армия Inform.

"С 2014 года мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и прочее оборудования", - сказал командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа при передаче помощи.

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В свою очередь атташе ВМС при посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

"Мы всегда готовы помочь вам в реализации укрепления способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.

Национальная гвардия Украины получит 10 вертолетов H225. Поставка состоится в течение 2021 и 2022 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.