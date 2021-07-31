Украина получила 1,5 млн доз вакцины CoronaVac

В Украину доставили еще 1,5 млн доз ковид-вакцины CoronaVac. Фото: Reuters

31 июля в Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac.

Всего с начала прививочной кампании страна получила около 12 млн доз ковид-вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Из полученных Украиной доз вакцины более 4 млн были поставлены в рамках программы COVAX, более 150 тысяч - в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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"7 637 956 доз закупили за средства государственного бюджета", - уточнил министр.

Сколько вакцин получила Украина за неделю:

- 52 800 доз вакцины AstraZeneca;

- 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

- 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech.

Черногория ввела требование ковид-сертификата для доступа к ряду мероприятий и услуг. Таким образом пытаться сдержать рост числа заражений коронавируса. С 30 июля и по меньшей мере до 20 августа сертификат требовать для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и спортивных мероприятий.